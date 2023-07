Nairo Quintana despejó las dudas sobre su futuro; también habló de Vindegaard y Pogacar en el Tour de Francia 2023

Nairo quiere correr el Mundial

Quintana afirmó que se encuentra bien

“Estoy muy bien, en mi vida en general, afortunadamente desde hace años he venido con la familia haciendo otras cosas paralelas al ciclismo. Este año he tenido la oportunidad de trabajar en ello y en la parte deportiva me sigo preparando, con una condición física increíble, no digo de las mejores. De paso aprovecho para enseñar a todos los jóvenes de Boyacá, que serán los futuros campeones”, comentó.

“El ciclismo ha sido mi pasión, lo disfruto en el día a día desde el primer momento que toqué una bicicleta. No me cuesta, si hay climas extremos como he enseñado en mis redes sociales… también se manda un mensaje de resiliencia. Cuando hay problemas se culpa a otros, se llora y se esconde, pero en mi caso han pasado tantas cosas en el último año que me han fortalecido. No bebo, no trasnocho, no hago cosas que no debo, soy de la casa y eso ha hecho que mi cuerpo esté en forma y limpio. Eso trato de transmitir en los negocios que tenemos, en los restaurantes que tenemos, que anuncio que prontamente tendré uno en el norte de Bogotá”, sentenció.