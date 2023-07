Video | Nairo Quintana sufrió aparatoso accidente mientras entrenaba en Colombia; su cuerpo quedó bastante afectado

“Los gajes del oficio, hemos cogido una curva con aceite, siempre que venimos en grupo se arriesga un poquito, pero hoy no veníamos arriesgando ni nada” , expresó el boyacense, quien estaba sentado a la orilla de la carretera, con el uniforme roto producto de la fricción que tuvo con el suelo.

“Tuve mi primera caída del año, por fortuna no es nada grave, le pasó más a la bicicleta. Por fortuna nosotros los ciclistas tenemos la cicla, pero estamos bien y vamos a seguir”, expresó el deportista de 32 años.

Nairo ha entrenado sin importar el terreno

Nairo mostró cómo quedó su uniforme lleno de barro después de entrenar en unas condiciones que para cualquier otro corredor no son aptas. Dentro de la corta publicación, Quintana, con una voz editada para que vaya más rápido de lo usual, muestra que tuvo que usar una malla térmica para trabajar con su caballito de acero, producto del frío que estaba haciendo.

Nairo salió a la defensa de los colombianos

Las expectativas con los colombianos en el Tour de Francia eran altas, pero hasta ahora no se han podido conseguir victorias y mucho menos pelear por la general, que parece cosa del danés Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) y el esloveno Tadej Pogačar (UAE).

“Son épocas y sabemos que no es la mejor para nosotros, pero cada uno de nosotros hacemos el mayor esfuerzo”, fueron las palabras del boyacense en busca de no desprestigiar a los colombianos. Cabe recordar que Nairo por estos días no tiene equipo, ha entrenado de manera individual desde su salida del Arkéa y se dice, aún sin confirmar, que reaparecerá en la Vuelta a España.