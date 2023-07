Nairo Quintana recibe otra mala noticia; destapan por qué Fedeciclismo lo dejó relegado y no representará a Colombia

“La federación, especialmente el técnico nacional, escogió una selección con base en los parámetros que fija la misma entidad, mediante una resolución que viene desde hace años. El equipo fue inscrito ante la UCI hace más de un mes. Nairo no fue considerado por el técnico porque no está compitiendo actualmente” , explicó el comunicador.

SEMANA también pudo hablar con algunas fuentes cercanas a la Federación Colombiana de Ciclismo, las cuales confirmaron que el pedalista boyacense no fue tenido en cuenta debido ya que no tiene equipo y no está compitiendo ni a nivel nacional ni internacional.

“Les puedo decir que ayer me acerqué al señor Alexander Vinokurov. Le pregunté directamente por el caso de Quintana. No habló ante las cámaras, pero confirmó que tenía todo el permiso de hablar sobre este tema”, manifestó en la transmisión de ESPN.

“Me dijo textualmente que tenía 30 corredores, y que no tenía espacio para un ciclista más. Que todos tienen un programa definido, unos el Giro, otros el Tour y los demás la Vuelta a España. Me dijo que ya quisiera tener ese tipo de grandes pedalistas en el equipo, pero por las situaciones, que ustedes entienden y comprenden, no los puedo tener. Eso fue lo que me dijo”, enfatizó Peña.