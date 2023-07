Nairo Quintana reveló todos los fallos de Tadej Pogacar que le costaron el Tour de Francia 2023

El análisis de Nairo Quintana

“Por parte de Jonas (Vingegaard) y su equipo, han sabido trabajar muy bien, de forma inteligente y siempre entendiendo cómo hacerlo. En el caso de Tadej (Pogacar) y los demás integrantes de su escuadra, es diferente. Creo que al final, gastar alguna energía en momentos donde no era necesario, le pasó factura y lo terminó perjudicando un poco”, explicó el boyacense de 33 años en Caracol Sports.

Y fue reiterativo en manifestar que “Vingegaard lo supo administrar mejor, tuvo paciencia en la carrera; Pogacar fue más explosivo, de atacar y buscar. Todo va de la mano de la personalidad del ciclista, pero no se puede negar que los directores de equipo también juegan un rol importante”.

En su gran carrera, Nairo acabó como subcampeón del Tour en dos ocasiones y una vez terminó tercero, pero siempre quedó la espinita de que el equipo Movistar no hizo todo lo posible para que el colombiano venciera al todopoderoso Chris Froome y a su escuadra, el Sky.

“Me acuerdo que, en mi caso, siempre fui controlado por el equipo, corrigiendo, frenando, haciéndome entender que uno tiene que guardar y otras veces se debe atacar. Muchas veces yo quería ir hacia adelante, pero me decían que me calmara, que tranquilo porque muchas veces, hacerlo en esas zonas no representaba una mayor diferencia y sí un enorme desgaste”, aclaró sobre esos hechos Quintana.