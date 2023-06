Video | Rigoberto Urán es ovacionado en la presentación del Tour del Francia

Rigoberto Urán no solo es recordado y querido por la afición colombiana e internacional por sus distintas victorias a lo largo de su carrera deportiva, que lo han llevado a ser considerado como uno de los mejores y más reconocidos ciclistas del país en los últimos años, sino también por su personalidad natural y espontánea que día a día deja una sonrisa y una anécdota en los miles de seguidores que tiene en sus redes sociales y que lo acompañan en las distintas carreras en las que compite a lo largo de la temporada.

Para esta ocasión, el ciclista de Urrao, Antioquia, última detalles para lo que será su participación en el Tour de Francia 2023, en el que buscará hacerse con una o más etapas y contribuir al Education First en la búsqueda de un posible podio o victoria en la clasificación general.

Una vista general de Andrey Amador de Costa Rica, Alberto Bettiol de Italia, Richard Carapaz de Ecuador, Esteban Chaves Rubio de Colombia, Magnus Cort de Dinamarca, Neilson Powless de Estados Unidos, James Shaw de Reino Unido , Rigoberto Uran de Colombia y el equipo EF Education-EasyPost, durante la presentación del equipo del 110° Tour de Francia 2023. (Photo by Michael Steele/Getty Images). - Foto: Getty Images

Y es que en medio de la presentación de los equipos que estarán disputando una de las carreras más importantes en el mundo ciclístico, Rigo no pasó desapercibido por los cientos de aficionados que se acercaron a Bilbao, España, para presenciar este masivo evento. Su presencia en la tarima desató una ola de gritos, aplausos y ovación nunca antes vista en la bienvenida a esta mítica competencia.

El colombiano, que viene de correr la Vuelta a Suiza, estuvo acompañado por todos los integrantes del equipo, sin embargo, él, con celular en mano, fue el más laureado.

Vea el video de la ovación a Rigoberto Urán en el Tour de Francia

A Rigoberto Urán lo aman en el Tour de Francia y él lo sabe. Tremenda ovación para Rigo en la presentación del #TDF2023 pic.twitter.com/OTgbWk0QsQ — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) June 29, 2023

En la presentación del equipo, que lidera el ecuatoriano Richard Carapaz, el antioqueño fue ovacionado por cientos de personas que gritaban: “¡Rigo, Rigo, Rigo!”, haciendo alusión a uno de los pseudónimos por el cual es reconocido Rigoberto Urán.

Rigoberto Urán de Colombia y el Equipo EF Education-EasyPost, antes del 86.º Tour de Suiza 2023, Etapa 7. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images). - Foto: Getty Images

Así mismo, y mientras transitaba sobre la bicicleta por las calles españolas, Urán no dudó para sacar su celular y empezar a grabar el apoyo de la afición que le lanzaba arengas en apoyo al colombiano, de 36 años. Así quedó registrado en un video que el mismo ciclista difundió a través de sus redes sociales.

Las palabras de ‘Rigo’ antes de iniciar el Tour de Francia

Tras la presentación oficial del equipo, que estará vistiendo los colores del equipo Education First, Urán manifestó estar motivado para el inicio de esta carrera que tendrá una duración de tres semanas. “Creo que todavía soy útil para el equipo. El objetivo es diferente porque tenemos un gran líder como Richard. Espero estar muy bien estas semanas y poder aportarle al equipo, aquí lo importante es tratar de sacar un buen resultado.”

“Esta es una gran oportunidad. Voy a iniciar mi Gran Vuelta número 24. Tengo la misma ansiedad y deseos de hace muchos años. Aguardo cumplir de la mejor manera y espero que la gente nos siga acompañando en esta dura carrera. Tenemos un gran líder como Richard y lo vamos a apoyar”, mencionó Rigoberto.

Rigoberto Urán, de Colombia, y el Equipo EF Education-EasyPost cruzan la línea de meta, durante el 86.º Tour de Suiza 2023. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images), - Foto: Getty Images

Además, el ciclista de Urrao agregó que, “hacemos parte de una empresa, de un deporte, somos empleados y simplemente tratamos de dar lo mejor. Obviamente, cuando uno hace un trabajo lo hace bien o mejor no lo hace. A veces los resultados no se alcanzan a ver porque se ven cuando uno está adelante. Muchas veces uno entrena y se cuida mucho y estás atrás. Michelle me sigue dando permiso para salir a entrenar y en la empresa. Solamente me dedico a montar bicicleta y por eso todavía sigo corriendo por acá” (sic).

Cabe destacar que, además de Rigoberto Urán, Esteban Chaves del EF sumado a Egan Bernal y Daniel Felipe Martínez, ambos del Ineos Grenadiers, harán parte de esta edición del Tour de Francia, al igual que Harold Tejada que estará con el Astana.