Daniel Martínez se la juega toda: canal y hora para ver en vivo la etapa 18 del Giro de Italia 2024

“Aunque la cerveza no es un producto típico de Trentino, a principios del siglo XX la Premiata Birreria Valserena de Siror producía 5.000 hectolitros al año. La experiencia la retoma hoy la cervecería artesanal BioNoc (multipremiada a nivel europeo), que produce cervezas artesanales no pasteurizadas para no perder aroma, sin filtrar, para no quitar el cuerpo y refermentadas en botella para garantizar una perfecta conservación con el tiempo”, agrega.