De locos: se reveló el salario del jugador más caro del fútbol profesional colombiano

Liga BetPlay II-2023 - Millonarios FC vs Deportes Tolima - Fecha 4. | Foto: Colprensa

| Foto: Corbis via Getty Images

Daniel Ruiz refuerza a Millonarios. | Foto: Corbis via Getty Images

Cabe recordar que el defensor, quien actualmente se encuentra lesionado, viajó al país vecino para realizar la incorporación con el que sería su nuevo club; sin embargo, debido a las molestias que presenta, no fue admitido por el equipo brasileño, que descartó la posibilidad de contratar al costarricense, gracias a lo cual el futuro de Daniel Ruiz también estaba indefinido, debido a que una de las condiciones, al parecer, era que Ruiz se devolvía a Colombia si Juan Pablo era aceptado. Al no ser recibido, Daniel quedó en la incertidumbre.

El jugador más caro del fútbol colombiano