Grosero error de Santa Fe: con este autogol se condenó a la derrota en Liga Betplay

Con complicidad del portero Antony Silva y el defensa Julián Millán, el onceno local se vio beneficiado de una desatención entre estos, que permitió el autogol. Si bien la jugada no parecía revestir peligro, los dos mencionados la hicieron difícil y así, pusieron abajo a los ‘cardenales’.

El defensa, en su intención por despejar el balón, puso la punta de su pie, al contacto con este, en lugar de sacarlo terminó descolocando al paraguayo, quien aunque se lanzó al piso para atajar, no pudo reaccionar de forma oportuna viendo caer su pórtico por primera vez en la noche.

Dicho tanto no fue más que el reflejo del juego, a pesar de que fue un error, pues Pasto a lo largo de la primera mitad fue mucho más que Santa Fe. Además, de que los bogotanos demostraron tener errores defensivos sumamente graves.

Luego de esto, en la búsqueda por igualar, el equipo ‘cardenal’ se fue encima de su rival hacia los minutos finales, generando que para el 63′ dejara un nuevo boquete que aprovechó el local para sentenciar el compromiso. Gustavo Britos no desaprovechó la opción y colocó el 2-0 final.

“Este equipo está descompensado. No juega bien y las contrataciones y variantes no le están dando la mano. Hoy no ha sido un buen partido”, sentenció en su cuenta de Twitter el comunicador y seguidor rojo, Sebastián Heredia.