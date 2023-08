Santa Fe podría enfrentar una millonaria deuda por el TAS; esta es la contundente respuesta del club

Ómar Pérez, ídolo y Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, no mantienen buena relación | Foto: Getty Images y prensa Santa Fe

Ante la polémica llegada de Alfredo Arias, el cual tenía una clausula de no firmar con otro club de Colombia, Independiente Santa Fe se pronunció este martes por medio de su presidente Eduardo Méndez .

“Hay formas de arreglar los pleitos, siempre habrá diálogo, hablé con Raúl (máximo accionista del DIM), me hizo una propuesta, hablé con el técnico y mañana lo llamaré para decirle las conclusiones, pero en el fondo hay que darle cumplimiento a lo se establezca”, agregó.

Ahora, Méndez dejó claro que el problema no es con el club, sino con Arias por lo pactado en su momento. “No es el Medellín el responsable, es el profesor Arias que firmó la cláusula. Si el Medellín quiere apoyarlo lo hablaremos, con el club no tengo ningún problema”, afirmó.