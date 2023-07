Mensaje contundente de Hugo Rodallega a Santa Fe: habló de la renovación y su deseo a futuro

Rodallega se ha ganado el cariño de la afición

“Si me dicen que yo me encuentro un Santa Fe que estuvo peleando finales, para qué voy a mover; no clasificaron, no tuvieron un buen rendimiento, por lo tanto, el único jugador inamovible de Santa Fe se llama Rodallega, de resto todo es movible”, dijo Bodhert en el Alargue de Caracol Radio.