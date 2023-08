Eduardo Méndez ventila el lío de la mala relación con Ómar Pérez en Independiente Santa Fe

Independiente Santa Fe es uno de los equipos más tradicionales de Colombia, conocido como el Primer Campeón, además de ser el único vencedor para el país de la Copa Sudamericana. Su historia es amplia, pero desde 2012 y a lo largo de unos diez años, tocó la gloria en varias ocasiones.

Omar Pérez, jugador que arribó hacia 2009, fue parte de ese proceso victorioso que tuvo el león en su momento. Fue estandarte del equipo junto a Luis Manuel Seijas, Yulián Anchico, Sergio Otalvaro, entre otros nombres que se tomaron los puestos de mayor renombre.

Para la afición, estos mencionados jugadores se convirtieron en ídolos; sin embargo, por edad y diversas situaciones en la actualidad, ya no hacen parte de la escuadra roja. Actualmente, hacia Pérez, la gente ha sentido que hay una disconformidad de la directiva presidida por Eduardo Méndez.

Eduardo Méndez asistió a la rueda de prensa en lugar de Harold Rivera. | Foto: Prensa Santa Fe

En muchos gestos por parte del club, se ha notado que se busca quitarle reconocimiento al argentino por lo logrado. Un ejemplo claro que da a conocer la afición es que jamás el club dispuso un evento para hacerle la despedida al ídolo, además de que en su fecha de cumpleaños no es felicitado en público.

Omar Pérez y Alfonso Cañón, historia viva de Independiente Santa Fe. | Foto: @manolitosalazar

Sobre esta situación en particula, fue consultado Méndez por Steven Arce, quien lo tuvo en exclusiva para As Colombia. Allí, el directivo se dejó de esconder por esta pregunta y las críticas en su contra, variadas por los malos manejos desde que asumió hace un par de año.

Méndez aseguró que el tema de Omar fue un desacuerdo económico: “Con el 99 por ciento de los exjugadores es buena (la relación), pero tengo un distanciamiento con Omar Pérez, pero porque él lo quiso. No estuve de acuerdo en 3.000 millones de pesos que recibió y que no sé por qué se los dieron, no vi el motivo”.

“Una vez en el año 2012 me reuní con él y con Cabrera, me reuní en la casa de una colega de usted y le dije: ‘De mi plata les voy a dar un premio si son campeones’. Cuando estábamos ahí, César (Pastrana) me llama y me dice: ‘No se los dé, déjeme les duplico el salario en premios’. Les duplicó eso y él siempre ha dicho que no he tenido palabra y eso a ellos les disgustó”, precisó sobre una desconocida escena de la séptima estrella para los rojos.

Si bien ya había sido presidente en una época anterior, esta no ha sido la más fácil para Méndez en su cargo. Desde que arribó, asegura que el club se encuentra con una deuda inmensa, producto de malos manejos en administraciones antiguas, lo que lo ha llevado a administrar “pobreza”.

Por calificar así al club, no moverse de manera inteligente con refuerzos y técnicos se ha ganado críticas que hoy le duelen: “A mí lo que más me ha dolido es cuando se meten con mi familia, ellos no tienen nada que ver con esto, he sacrificado tiempos y plata por dedicarme a la institución y ellos son los que salen más afectados”.

Eduardo Méndez perdió los cabales en una pequeña gresca con los hinchas de Santa Fe. | Foto: Montaje SEMANA (Santa Fe y @santafesosmipasion)

Para cerrar, dio a conocer que espera esa ‘mala’ relación con los aficionados se vuelva una constante, pues a pesar de no ser el más cercano a ellos, ha intentado entregar lo mejor de sí para poner a Santa Fe en los primeros lugares.