Junior ‘tachó’ a reconocido defensor para el segundo semestre de la Liga Betplay: rotunda decepción

El Junior de Barranquilla no ha dado pie con bola a lo largo del año, o por lo menos no ha cumplido con las expectativas del aficionado, teniendo en cuenta la gran inversión de la dirigencia y el peso que implica la historia de dicha institución. El primer semestre terminó en decepción y, hasta la fecha, el equipo no ha logrado sumar alguna victoria en la recta final del año.