Con brutal caída Daniel Felipe Martínez se habría despedido del Ineos; el colombiano mostró sus heridas

Ya es un hecho que Daniel Felipe Martínez no seguirá en el Ineos para la próxima temporada, después de un vínculo que lo graduó como un gregario de lujo para las grandes vueltas y un contendor para las pruebas de un día.

Martínez, que tuvo un accidentado Tour de Francia, este año no corrió la Vuelta a España, por ende estaba participando en las carreras de un día de estas fechas en el World Tour.

Daniel Felipe Martínez pudo tener una caída

Pero la sorpresa estuvo en que Daniel Felipe Martínez no pudo terminar la carrera, hecho distinto a su compatriota y compañero, Brando Smith Rivera, quien concluyó 30, a 1:58 del ganador.

Dentro de las redes del Ineos no se dio mayor explicación de por qué el colombiano no había podido llegar a la meta, lo que causó extrañeza en el mundo del ciclismo.

No obstante, el propio corredor subió una foto en sus redes sociales, puntualmente a Instagram, donde mostró que tenía el brazo izquierdo inmovilizado desde el antebrazo. Asimismo, se puede observar que algunos dedos también están neutralizados por la férula.

Esa imagen la subió en la tarde del pasado miércoles 13 de septiembre, mientras que este jueves montó otra viajando, aunque no especifica para dónde va el corredor de 27 años.

Podría ser la despedida del Ineos

¿Por qué se va de Ineos?

El Ineos es uno de los equipos más fuertes del mundo y por eso ha causado extrañeza que Martínez haya decidido buscar otros horizontes. No obstante, el propio corredor ha dado a conocer los motivos en una entrevista con Fuera del Límite.

“Al principio estaba pensando en quedarme acá, pero quería darme otros aires. Los años que vienen son muy fructíferos para mi carrera y el Bora me dio muchas oportunidades”, confirmó Martínez, quien correrá para el Bora, que tiene a su compatriota Sergio Higuita.

Y destacó sobre su papel en su nuevo elenco que “sabemos que están Vlasov y Hindley, ellos quieren reforzarse bien en las carreras por etapas y yo quiero apoyar ahí. Si tengo las piernas como aquí, hago las vueltas por etapas, pero si no, pues toca ayudar a los compañeros”.

“No tendré que estar pensando en lo que vaya a pasar en los próximos dos años, si tengo que firmar o la presión de un resultado. Ineos me ofreció buenas cosas, pero lo del Bora fue una oferta mejor. Lo económico no importa tanto, me interesa es cómo voy a evolucionar deportivamente”, remató.