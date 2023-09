No es por plata: Daniel Martínez destapa la verdadera razón por la que se va del Ineos Grenadiers

El anhelo de Martínez es despedirse de la mejor manera del Ineos, pues su balance de esta temporada no fue el mejor. “Inicié bien en la Vuelta al Algarve, pero después me empecé a sentir mal, no sé, tal vez algún virus, no me sentía bien realmente. El cuerpo se resiente bastante, entrené bien, me cuidé bien, pero el cuerpo no respondió y esos fueron los resultados. Hicimos todo igual, incluso quisimos mejorar, pero bueno, es lo que hay”, lamentó.