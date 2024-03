Egan Bernal dio ‘show’ en la París-Niza; se midió mano a mano con Evenepoel en la montaña

🏁 17km

🟢 Sprint intermédiaire 🟢

📍 Montainville



1️⃣ 🇺🇸@matteojorg, 10pts, 6''

2️⃣ 🇧🇪@EvenepoelRemco, 6pts, 4''

3️⃣ 🇨🇴@eganbernal, 4pt, 2''



🚀 Les candidats au général se découvrent et insistent après le sprint !



🚀 The GC contenders take the bonus seconds and attack after the… pic.twitter.com/0KPDrw7aAP