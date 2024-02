Egan Bernal provoca brusco cambio de planes en el Ineos; directivo anunció “decisiones”

La espectacular presentación de Egan Bernal en O Gran Camiño ha provocado decisiones en la cúpula de Ineos Grenadiers. El calendario que inicialmente estaba diseñado para el colombiano no seguirá su curso y estará sujeto a la observación de los directores deportivos.

Egan tenía pensado hacer la Strade Bianche, una de las carreras más famosas en Italia, sin embargo, el director de carreras Steve Cummings informó que no lo incluirán en la nómina final. “No estamos muy seguros de su programa de carrera. No va a hacer Strade ahora y podría haber algunos cambios, pero lo discutiremos en los próximos días”, dijo en entrevista con Global Cycling Network (GCN).