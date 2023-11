Egan Bernal se destapó; de ganar esta carrera en el 2024, se “retiraría tranquilo”

Su balance fue positivo, pero desde ya no se muestra conforme. En conversación con el podcast ‘La Movida’, ya dio indicios claros de lo que desea sea su siguiente año: “Me gustaría iniciar con Nacionales y si se pudiera Tour Colombia, correr en casa y llenarme de confianza sería lo ideal y luego ir a Europa para hacer lo mejor en las carreras que me pongan”.

Sobre estar en el Tour de Francia, fue claro al señalar: “Hace poco me mandaron una tabla sobre las carreras que me gustaría hacer y no supe contestar porque todo depende de cómo esté. Si estoy bien que me lleven al Tour, pero si estoy como este año seré el primero en decir que no me lleven; el Tour es la peor carrera para ir a improvisar”.