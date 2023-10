Equipo que relacionaban con Nairo Quintana estalla y revela posible razón por la que nadie lo contrata

Nairo Quintana vive días de preocupación mientras se agotan las opciones en el mercado de fichajes. El ciclista boyacense lleva todo el 2023 sin equipo y no parece que esa situación vaya a cambiar a corto plazo, lo que enciende las alarmas ante otra posible temporada sin poder disputar las principales competencias del World Tour.

La sombra de un posible ‘veto’ ha tomado tanta fuerza que hasta los propios directivos han deslizado pistas al respecto. Desde la Unión Ciclista Internacional (UCI) y el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC) han negado que pusieran obstáculos para que consiguiera equipo después de su descalificación del Tour de Francia 2022, pero las evidencias demuestran que habría algo más por lo que Nairo no logra firmar un nuevo contrato.

Eržen sugirió que las condiciones actuales no se ajustan a lo que está buscando el oriundo de Cómbita. “No tengo nada en contra de Nairo y sigo pensando que es un buen piloto que puede conseguir resultados, pero el ambiente puede no ser bueno para él. Realmente nunca hemos hablado”, dijo.