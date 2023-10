James Rodríguez, protagonista de drástica decisión en São Paulo por reclamo de la hinchada

James Rodríguez fue una de las figuras de la Selección Colombia en la doble fecha de eliminatorias de noviembre. El volante cucuteño marcó uno de los goles de la Tricolor frente a Uruguay y de paso integró el once ideal de la jornada junto a figuras como Lionel Messi y Darwin Núñez.

“Es un jugador con antecedente, virtudes, recursos. Sinceramente, yo creí que su estado de forma actual, considerando que no juega regularmente en São Paulo, no era como el que mostró en el partido. Hoy pudo destacarse, lo que no es una sorpresa por su jerarquía como futbolista”, dijo.