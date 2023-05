🔴 Giro de Italia 2023 - Etapa 8 EN VIVO | Día de media montaña para Urán y Buitrago: minuto a minuto

Durante este sábado -13 de mayo- la edición 106 del Giro de Italia continúa su curso, para esta fracción será otro día largo que será constituido por 207 kilómetros. La carrera empezará en Terni y arribará, a Fossombrone, con el deseo de que los colombianos Rigoberto Urán y Santiago Buitrago puedan meterse en la definición.

Etapa 8 del Giro de Italia 106. - Foto: SEMANA

Aunque no es un recorrido tan exigente, sí será un constante ascenso que podría terminar ‘rompiendo’ las piernas de los competidores. Apenas en el arranque sobre el kilómetro 10, hay una subida que no dejará escapar una fuga como suele suceder, los corredores estarán concentrados en llegar al puerto y no perder tiempo.

Tras esto, un prolongado recorrido que combina el plano y algo de montaña se extenderá hasta el kilómetro 155, cuando aparezca I Cappuccini, ascenso de cuarta categoría, corto, pero demasiado exigente. Al bajar de inmediato estará la subida más exigente del día, Monte delle Cesane, catalogada de segunda categoría.

Una vez pasado este importante tránsito donde se podrán marcar diferencias, un plano será el último paso benévolo para los corredores, pues hacia el kilómetro 200 nuevamente estará el I Cappuccini, que será la última subida para terminar llegando, a Fossombrone donde solo los favoritos podrían estar llegando con buen tiempo.

Minuto a minuto

7:42 A.M. Las condiciones climatológicas son favorables, permitiendo el buen trámite del día.

7:20 A.M. Cerca del ascenso Monte delle Cesane, el más importante del día. Restan 100 km para el final.

🔥 84 km covered, we finally have our breakaway!

🔥 84 km di gara e finalmente abbiamo una fuga! #Giro #GirodItalia pic.twitter.com/acyuyZ3tOP — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2023

6:54 A.M. 13 corredores mantienen una fuga sólida, marchan a más de cuatro minutos sobre el grupo principal.

6:02 A.M. En el esprint intermedio por Foligno, Mads Pedersen y Jonathan Milan disputaron los puntos. El ganador fue el corredor italiano.

5:27 A.M. Con los líderes de las diferentes clasificaciones al frente, se dio inicio a la etapa 8 en el Giro 106.

En desarrollo...