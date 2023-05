Giro de Italia 2023 | Etapa 8, los colombianos buscan figurar en la media montaña: hora y canal para ver en vivo

Durante este sábado 13 de mayo la edición 106 del Giro de Italia continúa su curso, para esta fracción será otro día largo que será constituido por 207 kilómetros. La carrera empezará en Terni y arribará, a Fossombrone, con el deseo de que los colombianos Rigoberto Urán y Santiago Buitrago puedan meterse en la definición.

Aunque no es un recorrido tan exigente, sí será un constante ascenso que podría terminar ‘rompiendo’ las piernas de los competidores. Apenas en el arranque sobre el kilómetro 10, hay una subida que no dejará escapar una fuga como suele suceder, los corredores estarán concentrados en llegar al puerto y no perder tiempo.

Tras esto, un prolongado recorrido que combina el plano y algo de montaña se extenderá hasta el kilómetro 155, cuando aparezca I Cappuccini, ascenso de cuarta categoría, corto, pero demasiado exigente. Al bajar de inmediato estará la subida más exigente del día, Monte delle Cesane, catalogada de segunda categoría.

Etapa 8 del Giro de Italia 106. - Foto: SEMANA

Una vez pasado este importante tránsito donde se podrán marcar diferencias, un plano será el último paso benévolo para los corredores, pues hacia el kilómetro 200 nuevamente estará el I Cappuccini, que será la última subida para terminar llegando, a Fossombrone donde solo los favoritos podrían estar llegando con buen tiempo.

Los colombianos hasta el momento han cumplido con las estadísticas que los ponían junto, a los favoritos, Rigoberto Urán, Santiago Buitrago y Éiner Rubio están entre el top 25, el mejor ubicado es el líder del Bahrain-Victorious que está, a 02:52 de quien lidera la competencia, Andreas Leknessund del DMS.

Leknessund antes de comenzar su defensa de la camiseta rosa. - Foto: AFP

Si desea seguir en vivo las acciones de la edición 106 del Giro de Italia durante la sexta etapa, en Colombia dos canales tienen los derechos de la transmisión oficial. Caracol Televisión, que lleva en señal abierta la definición de las etapas, además de DirecTV, que acompaña en detalle desde la partida las acciones que suceden en el trazado.

Al igual que durante los días anteriores, se espera que la largada sea entre las 5:00 - 5:30 a. m. (hora de Colombia). Tenga en cuenta que SEMANA le llevará todas las incidencias de la carrera antes, durante y posterior, a cada etapa en semana.com.

Los tres ciclistas que protagonizaron la fuga en la etapa 7. - Foto: AFP

Clasificación general

1. Andreas Leknessund (NOR/DSM), 29:02:38

2. Remco Evenepoel (BEL/Soudal-Quick Step), a 0:28

3. Aurélien Paret-Peintre (FRA/Ag2r-Citroën), a 0:30

4. João Almeida (POR/UAE Emirates), a 1:00

5. Primož Roglič (SLO/Jumbo-Visma), a 1:12

6. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers), a 1:26

7. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe), a 1:26

8. Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers), a 1:30

9. Lennard Kämna (GER/Bora-Hansgrohe), a 1:54

10. Damiano Caruso (ITA/Bahrain-Victorious), a 1:59

...

19. Santiago Buitrago (COL/Bahrain-Victorious), a 02:52

22. Éiner Rubio (COL/Movistar Team), a 03:35

23. Rigoberto Urán (COL/EF Education-EasyPost), a 03:58

Clasificación etapa 7

1. Davide Bais (ITA/Eolo-Kometa), 6:08:40

2. Karel Vacek (CZE/Corratec-Selle Italia), a 0:09

3. Simone Petilli (ITA/Intermarché-Circus), a 0:16

4. Remco Evenepoel (BEL/Soudal-Quick Step), a 3:10

5. Primož Roglič (SLO/Jumbo-Visma), a 3:10

6. Thibaut Pinot (FRA/Groupama-FDJ), a 3:10

7. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers), a 3:10

8. João Almeida (POR/UAE Emirates), a 3:10

9. Edward Dunbar(IRL/Jayco-AlUla), a 3:10

10. Cristian Scaroni (ITA/Astana-Qazaqstan), a 3:10

...

11. Santiago Buitrago (COL/Bahrain - Victorious), a 3:10

16. Éiner Rubio (COL/Movistar Team), a 3:10

34. Rigoberto Urán (COL/EF Education-EasyPost), a 3:34