Las drásticas medidas que se tomarán en el Giro de Italia 2023 por los numerosos casos de covid-19

Los organizadores del Giro de Italia anunciaron este lunes un refuerzo de las medidas sanitarias contra la covid-19, con la obligación del uso de mascarillas en todas las zonas de contacto con los corredores, al día siguiente del abandono del líder y gran favorito al triunfo final, el belga Remco Evenepoel.

Tras el positivo de varios corredores en los últimos días, los últimos, el domingo, los de Evenepoel, que había ganado la crono y recuperado la maglia rosa, y del colombiano Rigoberto Urán, la organización de la carrera anunció en un comunicado que “el uso de mascarillas será obligatorio” como mínimo, en la zona de meta, el podio, la zona mixta o la zona de estacionamiento de los buses de los equipos.

El abandono de Evenepoel el domingo por la noche provocó un terremoto en el Giro, que este lunes vive su primera jornada de descanso.

Santiago Buitrago junto a Remco Evenepoel en el pelotón principal del Giro de Italia. - Foto: Getty Images

Nada obliga a un ciclista afectado por el coronavirus a abandonar la carrera, puesto que el protocolo en vigor puesto en marcha en el peor momento de la pandemia ya no es vigente, pero el equipo del joven campeón del mundo de 23 años, Soudal-Quick Step, así como otras formaciones, han decidido retirar a sus ciclistas positivos, priorizando la salud de los corredores, con el pretexto de las incertezas existentes en cuanto a las consecuencias de realizar grandes esfuerzos cuando una persona está infectada.

El británico Geraint Thomas, que se vistió de rosa tras el abandono de Evenepoel, se mostró este lunes favorable a las medidas tomadas por los organizadores, aunque lamentó que se hayan puesto en marcha tarde.

“Algunas personas han estado quizá ya en contacto (con el virus). Pero al menos ahora se hace algo”, declaró en una conferencia de prensa por vídeo.

Con miras a la segunda semana

Así las cosas, ya serán otros los nombres que tomen relevancia desde la segunda semana de competencia que inicia este mismo martes. La etapa 10, muestra un recorrido donde convergen la montaña y el llano, que iniciará en Scandiano y tendrá como sitio de arribo Viareggio, en total serán 196 kilómetros donde habrá un premio de montaña de segunda categoría sobre los 45 kilómetros.

Para los colombianos, que aún se mantiene en disputa, podría representar una etapa donde Fernando Gaviria entre a ser protagonista sobre el final, debido a que se espera sean los esprínteres quienes luchen en el embalaje final. Además, por parte de Santiago Buitrago y Éiner Rubio también se espera que ataquen en la montaña, de donde podrían sacar segundos valiosos para otras clasificaciones.

VALTER, SPAIN - MARCH 21: Rigoberto Uran of Colombia and Team EF Education-Easypost competes during the 102nd Volta Ciclista a Catalunya 2023, Stage 2 a 165.4km stage from Mataró to Vallter 2135m / #VoltaCatalunya102 / on March 21, 2023 in Vallter, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images) - Foto: Getty Images

Rigo, que este lunes, día de descanso en la carrera, sabía que ya no podría seguir, se dirigió a los fanáticos que esperaban seguirlo viendo durante la segunda semana. A través de sus redes sociales, señaló “Nos vemos pronto, no sé cuando. No sé si volveré al Giro porque ya estoy en los últimos años de mi carrera, entonces no sé si volveré a tener la oportunidad”, dijo en un video que encendió las alarmas de sus seguidores.

El ‘Toro’ llamó a la tranquilidad de los fans y confirmó que “seguiremos trabajando” para cumplir con los objetivos de lo que resta de temporada. “Da pesar abandonar una carrera cuando no te has caído, no te has roto, ni nada. Es extraño”, agregó.

A pesar de sentirse en buenas condiciones, Urán reconoce que “hay normas y protocolos que hay que seguir”, por lo que no le queda otra opción que “volver a la casa” para estar junto a su esposa y su hija.

Rigoberto Urán, ciclista colombiano del EF Education EasyPost - Foto: AFP

Clasificación general - Giro de Italia 2023

1. Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers), 34:34:27

2. Primož Roglič (SLO/Jumbo-Visma), a 0:02

3. Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers), a 0:05

4. João Almeida (POR/UAE Emirates), a 0:22

5. Andreas Leknessund (NOR/DSM), a 0:22

6. Aleksandr Vlasov (RUS/Bora-Hansgrohe), a 1:03

7. Damiano Caruso (ITA/Bahrain-Victorious), a 1:28

8. Lennard Kämna (GER/Bora-Hansgrohe), a 1:52

9. Pavel Sivakov (FRA/Ineos Grenadiers), a 2:15

10. Jay Vine (AUS/UAE Emirates), a 2:24

...

18. Santiago Buitrago (COL/Bahrain), a 4:40

22. Éiner Rubio (COL/Movistar), a 6:38