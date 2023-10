Nairo a Movistar: se confirma el papel que tendrá el colombiano en la escuadra española

Nairo Quintana cuando vestía los colores del Movistar Team (Photo by OSCAR DEL POZO / AFP) | Foto: AFP

¿Cuál será su rol?

Según las declaraciones de Eusebio Unzúe al diario El País , Nairo cumplirá la función de gregario, un papel al que no está acostumbrado, pues venía siendo líder constante.

El periodista Raúl Banqueri, especialista en ciclismo, replicó las palabras del director general: “Con una mirada más egoísta, he de decir que Nairo es un gran refuerzo. Tiene solo 33 años y está en forma, me consta, porque no ha parado de entrenarse en Andorra, donde reside con toda su familia y donde mantiene una gran relación con Enric Mas, el líder del equipo”, aseguró.