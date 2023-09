Remco Evenepoel da la cara y responde por qué perdió 27 minutos en la general de la Vuelta a España 2023

“Cuando intentas darlo todo, no hay arrepentimientos. El tanque simplemente estaba vacío hoy. Gracias al equipo por el apoyo y por estar conmigo hasta el final. Los lobos nunca se rinden ”, dijo el líder del Quickstep visiblemente afectado por el resultado de la etapa 13.

Antes de sus palabras, que enmarcan lo que fue un día de pesadilla, ya se había conocido el parte devastador del Quickstep a través de su director deportivo Klaas Lodewyck. “No hay mucho que decir sobre este viaje. Fue un mal día para Remco, no está enfermo ni herido. Es muy lamentable y puede suceder. El ciclismo no es una carrera en un simulador y todos somos humanos”.