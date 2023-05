‘Supermán’ López ataca a la UCI: sacó a la luz grave denuncia sobre su caso y el de Nairo Quintana

El ciclismo colombiano ha tenido que encarar la temporada 2023 con dos bajas sensibles en las principales competencias de Europa. Nairo Quintana y Miguel Ángel López quedaron fuera del World Tour a raíz de denuncias de dopaje que, a pesar de las diferencias en cada caso, terminaron provocando que ambos terminaran saliendo de sus equipos por la puerta de atrás.

Nairo se mantiene todavía al margen de la competencia profesional, mientras que López prefirió regresar a Colombia y firmar con el Team Medellín mientras espera que le den una oportunidad de demostrar su inocencia en el caso del doctor Marcos Maynar, señalado de liderar una temible red de dopaje en Europa.

De hecho, el propio Maynar se encargó de decir ante la justicia que ‘Supermán’ López no tiene nada que ver con su trabajo y solo estaban relacionados por una persona que conocían en común.

Pero ni esas declaraciones del principal señalado impidieron que el Astana le terminara el contrato al boyacense, que terminó marchándose bastante molesto luego de haber sido cuarto en la Vuelta a España 2022 con una espectacular demostración de vigencia ante las demás figuras del deporte mundial.

Miguel Ángel López y Enric Mas, dos de los protagonistas de La Vuelta - Foto: Getty Images

Miguel Ángel López subió al cuarto lugar de la clasificación general - Foto: FTV - SEMANA

Más de medio año después de su intempestiva salida del Astana, el corredor colombiano no ha olvidado la presunta injusticia que cometieron en su contra. “Por el momento, el caso está donde está. Mientras tanto, estoy aquí centrándome en las carreras. No tengo ningún problema con la UCI en cuanto a dopaje ni nada por el estilo”, dijo en una reciente entrevista con Radio Tour.

“Es un caso abierto, pero no estoy siendo investigado, visto como testigo o en problemas de ningún tipo. Entonces, tal vez los equipos tengan un poco de miedo de enfrentarse a un corredor que parece que hay muchos rumores circulando. Pero en lo que se refiere a un problema, no hay ninguno. Mi pasaporte biológico en este momento es perfecto”, expuso.

De hecho, ‘Supermán’ confirmó que tiene “licencia UCI vigente que me permite correr en carreras como la Vuelta a San Juan, como lo hice con el Team Medellín. Si no fuera así, no podría competir”.

Miguel Ángel López, ciclista colombiano del Team Medellín. - Foto: Getty Images

En ese sentido, cuestionó la forma en la que la UCI y los directivos de los equipos han tomado su situación y la de Nairo Quintana. “Hay cosas que han pasado con otros corredores que o bien han dado positivo, o han tenido problemas con la UCI o con los otros organismos que regulan el ciclismo. Pero los casos no tienen el mismo impacto que tienen los casos latinoamericanos. No van a ninguna parte, no pasa nada. No hay consecuencias”, expuso.

“No sé por qué. No sé si es porque somos latinos o porque Colombia tiene mucho potencial en el ciclismo, porque llevábamos muchos años dominando y ellos vieron esto como una oportunidad para empujarnos hacia el fondo, ¿quizás porque los estábamos eclipsando?”, preguntó.

El hecho es que ni él, ni Nairo tienen claro lo que pasará con su futuro en Europa, más allá de la larga trayectoria que tienen y la hoja de vida intachable con la que podrían convencer a cualquier directivo. “Es verdad, si no fuéramos colombianos no creo que estuviéramos enfrentando lo que nos está pasando en este momento. Los dos estaríamos ahora mismo compitiendo en el Giro o preparándonos para el Tour, sin ningún problema”, sentenció.