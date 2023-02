‘Supermán’ López echa leña al fuego sobre la acusación de dopaje y deja recado al Astana: “no he matado a nadie”

Los últimos meses para el colombiano Miguel Ángel López han sido llenos de altibajos. Luego de su participación brillante en la pasada Vuelta a España 2022, el corredor fue expulsado de manera sorpresiva del que era su equipo, el Astana, tras ser acusado por el caso de Marcos Maynar, investigado por el caso Ilex sobre una red de dopaje en el deporte.

Con base en esto, el equipo kazajo decidió terminar su vínculo con el colombiano, algo que hasta al propio ciclista le sorprendió, asegurando que su salida fue “injustificada” y por eso rechazaba “cualquier afirmación que dañe su nombre”.

Con esta polémica que venía desde antes de la Vuelta a España, el boyacense respondió demostrando que se trataba de una revisión de rutina, apoyado en la versión de la Guardia Civil española, que corroboró lo comentado por el ciclista y le permitió regresar a la actividad con su equipo al que representó de gran manera en la ronda ibérica entre agosto y septiembre.

López destrozó los cronómetros en Bucaramanga - Foto: Getty Images

Luego de ello, López no encontró ningún equipo en Europa para correr en este año 2023. Sin embargo, el equipo colombiano, el Team Medellín, abrió sus puertas para que el ciclista no perdiera ritmo y firmara con ellos de cara a esta temporada.

Fiel a su estilo competitivo y de liderazgo, López inició de gran manera el presente año, quedando campeón de la Vuelta a San Juan, competencia que se desarrolló en suelo argentino y, de paso, ser campeón de la contrarreloj en los Nacionales de Ruta, disputados en Bucaramanga.

Sus victorias fueron una descarga que incluso le sacaron un par de lágrimas, pues para él fueron meses difíciles y en los que mucha gente lo juzgó, sin saber el trasfondo de las cosas.

Miguel Ángel López, con el trofeo de campeón. - Foto: Getty Images

‘Supermán’ vuelve a echar candela

Luego de estas grandes victorias y ya con un panorama más tranquilo, López ofreció una entrevista al medio As, con el que aprovechó para hablar sobre su acusación en el caso Maynar y lo que viene de cara en este año, pues muchos han asegurado que no puede viajar fuera del país.

“Puedo viajar, no tengo ninguna orden de arresto ni he matado a nadie. No tengo ningún problema, no pasa nada. Corrí en Argentina, este año me han hecho alrededor de 10 controles al doping y todo está bien. No tengo ningún lío con eso. Esperar que se vaya aclarando ese caso porque no tengo ningún problema con eso y no está en mis manos. Hay que esperar a que vaya poco a poco aclarándose y ya está”, aseguró para este medio.

López fue claro y aseguró que lo relacionan gracias a su vínculo con “el masajista mío de Astana (Vicente Belda García), por eso me relacionan con este caso en Astana porque él ha sido mi masajista de estos cinco años atrás y al final hay una relación y amistad muy cercana de confianza con una persona que te da masajes cinco años continuos y pues, él también tenía relación con el doctor. Por eso me relacionan”.

Miguel Ángel López, ciclista del Team Medellín, asalta el Alto del Colorado en la Vuelta a San Juan, Argentina. - Foto: Getty Images

Además de ello, ‘Supermán’ habló sobre el tema de la UCI y las grandes polémicas que se han dado en los últimos meses, teniendo en cuenta también lo del corredor Nairo Quintana: “Hay cosas que pasan porque está el Movimiento por un Ciclismo Creíble que todos los equipos están ahí. Hay grupos y cosas a las que algunos equipos se afilian y sobre todo los de Francia. Todos están precavidos y atentos y escuchan rumores y están a la expectativa. Pero sí hay mucha especulación, mucha cosa, la prensa hace mucho daño y sin sentido. Es el trabajo de cada medio y es el pan de cada día. Pero yo estoy tranquilo”.

Finalmente, el pedalista fue consultado sobre su relación con el Astana y su director, Aleksandr Vinokúrov. Ante esto, el colombiano fue claro y dijo que “hace rato no me habló con esa gente”, solo con “Harold Tejada”, ciclista colombiano.

Por lo pronto, López se encuentra muy tranquilo para lo que viene en esta temporada que promete en grande para él. El cafetero tiene claro que tiene que “disfrutar día a día”.