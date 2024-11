‘Supermán’ López fue destrozado: director lo acusa de ‘traición’ y “la decepción más grande de mi vida”

Si bien los triunfos sí llegaron, en el último tiempo las decepciones y noticias negativas se han vuelto una bola de nieve que no acaba de crecer. Actualmente, corre en curso una sanción por dopaje de cuatro años impuesta por la Unión Ciclista Internacional (UCI), al parecer, por el uso de menotropina, sustancia que tiene efectos anabolizantes y habría sido una de las razones de su retiro del Giro 2022.

Belda se destapa y habla de la “decepción” con López

Aunque en las últimas semanas, el nombre de Miguel Ángel no se había vuelto a oír , con la salida en circulación del libro La escalada de mi vida , escrito por Vicente Belda, el diario Marca entrevistó al directivo que hizo parte de la carrera del cafetero en sus primeros años y este se destapó con todo contra López.

La relación Belda y López inició cuando el ciclista tuvo la posibilidad de ir a Europa: “El Tour de Porvenir lo ganó con superioridad, y entonces ya contacté con Manolo y él lo hizo con Vinokúrov, y ahí empezamos un poco las conversaciones. Yo no era su representante, pero al final tuvo que firmar por la sencilla razón de que se quería ir al Astana”, dijo Belda.

📖 #LoMásLeído | Vicente Belda: "Nunca he visto a un ciclista con una caja de medicamentos" https://t.co/xYPRRfoNVh

“Al principio, las cosas en casa fueron un poco difíciles porque él era de cabeza cuadrada y muy desconfiado. Encima estaba fastidiado de la rodilla y el equipo me lo manda para que le busque un fisio, un biomecánico y le pusiera una bicicleta a medida, que es lo que me extrañó”, sumó parte de la intimidad de la relación que se empezó forjar en 2015.

“Después de que le dimos tanto, cuando vienen los contratos buenos, él decide marcharse con (Giovanni) Lombardi. Ahí es cuando me decepciona un poco. Puedo entender que diga que se va con un representante mejor, pero tenía dos años firmados con Astana y ganando mucho dinero”, agregó.

El inicio algo complejo de las cuestiones entre ambos, con el paso de los años por posturas de cada uno, fue agravándose: “Lo que más me decepciona es que cuando viene el caso Maynar, él públicamente en Colombia dice que los culpables del caso suyo somos yo y mi hijo”.

Al punto que Belda dice que ya llegó a niveles lamentables: “Lo que más me ha dolido es que dé una entrevista en Eurosport o en las radios, o que haga un comunicado de su puño y letra para decir que él no tiene nada que ver, que eso ha sido el hijo de Vicente y mi masajista”.

Para quien fuese como uno de los primeros mentores de ‘Supermán’, todo el desenlace lo hace decir que el corredor de Pesca “es la decepción más grande que me he llevado en mi vida, porque yo, mi mujer y mis hijos hemos hecho mucho por él cuando estaba aquí en Europa”.

“Yo le llamé el día que se retiró en el Giro de Italia para saber qué le había pasado, y me dijo que iba corriendo por el aeropuerto de Barcelona porque perdía el avión, sintió un pinchazo en el cuádriceps y que desde entonces estaba cojo”, agregó.

“Él ya había tenido muchos problemas musculares, por lo que a mí no me extrañó, y que fuese a perder el avión tampoco. Luego en los meses posteriores surgió el tema de Maynar, pero mi decepción es de que se nos culpe de algo que no hemos hecho”, finalizó.