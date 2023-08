Tadej Pogacar lo hizo oficial: le contó al mundo si estará o no en la Vuelta a España 2023

“Llevo desde febrero en un gran nivel, no hay posibilidades de hacer la Vuelta. Tenemos un equipo súper bueno para la Vuelta, no quiero ni entrometerme”, dijo Pogacar en declaraciones para Cycling News .

Ahora, de regreso a casa, tendrá unos días para descansar antes de encarar la parte final del año. “El primer objetivo es recuperarme del Campeonato del Mundo, luego veremos cómo avanzamos hasta el final de la temporada. Ha sido una temporada larga, he estado al máximo nivel desde febrero sin recuperación, sin vacaciones y una lesión también. Fue una temporada muy dura y probablemente la mejor temporada que he tenido en mi carrera ”, aseguró.

En la contrarreloj, sin embargo, terminó lejos de los primeros lugares y sorprendió que fuera alcanzado en plena etapa por Filippo Ganna, que terminó segundo. “Esa no fue la primera vez que me pasó. Ya sabía antes que no podría igualar a los mejores. Solo traté de sobrevivir hasta la línea de meta. Hice todo lo que pude y no fue mi mejor día. Yo creo que puedo entrenar aún más para las próximas contrarreloj”, explicó.