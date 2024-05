Tadej Pogačar no aguantó más y soltó explosiva crítica contra los directivos del Giro de Italia

Fuerte crítica de la ‘maglia rosa’

‘Poggy’ no desaprovechó la oportunidad para pedir por la seguridad de él mismo y los otros 147 corredores que tomaron la partida. “Sinceramente, creo que el recorrido podría haberse desarrollado mejor sin un descenso tan largo del Stelvio. No es ideal descender desde 2.500 metros hasta la nieve, después de lo cual también hay que conducir a gran velocidad por el valle. Creo que es bastante peligroso, también para la salud. Pero veremos qué deciden, si quieren que compitamos. También puedo correr, si ellos quieren ”, decía el esloveno antes de tomar la partida.

“Esperemos que no haya incidentes ni momentos peligrosos. Espero que sea seguro para todos los ciclistas. Quiero que estén a salvo. No cambia mucho para mí. Es una m... circular a cero grados y bajo la lluvia, pero no sería la primera vez. Pero cuando tienes subidas tan largas, nunca sabes lo que puede pasar. No soy yo quien decide, pero la mayoría estuvo de acuerdo en empezar después del paso de Umbrail y acortar la etapa, pero mantener la meta igual”, agregó.