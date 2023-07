Tour de Francia 2023: Daniel Martínez y Rigoberto Urán ilusionan con furioso ataque por la etapa 5

Colombia ha levantado la mano este miércoles con un ataque esperanzador antes del primer ascenso en el Col de Soudet, donde Rigoberto Urán (EF Education EasyPost) y Daniel Felipe Martínez (Ineos Grenadiers) aprovecharon para mostrar su calidad en la montaña y pasaron en el primer grupo de escaladores.

Martínez, de hecho, cruzó segundo en la cima del puerto y sumó 15 puntos que lo meten de lleno a la disputa por la camiseta de las pepas rojas, que premia en el Tour al ciclista que más puntos sume a la hora de escalar.

Rigo pasó unos segundos después de su compatriota y encaró el descenso con la experiencia que lo caracteriza, logrando llegar a rueda para encarar el trayecto hacia el segundo puerto del día con 20 segundos de diferencia sobre el grupo perseguidor en el que aparecía su compañero Esteban Chaves.

Cuando el terreno volvió a nivelarse, ambos grupos se juntaron y trabajaron en conjunto para sacar más diferencia respecto al grupo principal que transitaba en calma a más de cuatro minutos de diferencia.

El gran beneficiado de este ataque fue Jai Hindley (Bora Hansgrohe), que fue durante gran parte de la etapa líder virtual de la clasificación general. Antes de arrancar en Pau, a 162 kilómetros de la meta, el australiano se encontraba a 22 segundos de Adam Yates (UAE Team Emirates), por lo que no fue nada difícil recortarle esa diferencia en la fuga.

Además de los colombianos y Hindley, ese grupo de cabeza quedó conformado por ciclistas de renombre y gran experiencia en las grandes, como es el caso de Wout van Aert (Jumbo-Visma) y Julian Alaphilippe (Quickstep).

Daniel Martínez liderando el grupo de fuga en la etapa 5 - Foto: Getty Images

Cambio de planes para los colombianos

La presencia de los tres escarabajos en la fuga de este miércoles fue solo consecuencia de las pérdidas que sufrieron el fin de semana en el País Vasco y el retiro de Richard Carapaz, que provocó una modificación inesperada en la estrategia de carrera del EF Education EasyPost.

Más allá de perder a su líder, Rigoberto Urán confirmó que su interés en el Tour no será buscar la general, sino victorias de etapa. “Cambia mucho, porque normalmente he tratado de estar en la general. Muchas veces dices que si eres sexto o séptimo sirve, claro, pero si tienes 21 o 22 años, pero cuando tienes 36 es muy diferente”, admitió.

“Lo que pasa es que yo soy realista y sé que la realidad duele a la gente. Es mejor ser claro. Hay unos jefes de mi equipo, el Education First, que me dan unas órdenes y que debo seguir. Me dicen ‘este año vamos contigo a tratar de buscar etapas’, porque igual así pierdas tiempo en unos días eso no te garantiza que no vayas a ganar una etapa”, indicó.

'Rigo' integra el EF en el Tour de Francia 2023 - Foto: Getty Images

'Rigo' desata la locura en los fans del Tour de Francia 2023 - Foto: REUTERS

Pese a que está en plenitud de condiciones a nivel físico y espera las pruebas vitales en la alta montaña, es consciente de que es una de sus últimas apariciones en el Tour de Francia, recalcando que sí le gustaría estar peleando más arriba en la general; sin embargo, su misión es otra por decisión de los directores de la escuadra norteamericana.

“Es claro que ya son los últimos tours que voy a correr, y es muy diferente cuando corres, así cuando ves que ya la escapada se va y tú no estás, pues te desconectas de la carrera, recuperas y ya está”, así se refirió sobre el tema.

“Yo siempre les digo a ustedes que la actitud es muy importante cuando tenemos un trabajo. Hay que respetar las órdenes y tratar de disfrutar. A veces es muy complicado, el Tour es una carrera como todas. Andar con estas velocidades no es fácil, pero estamos acostumbrados, entrenamos para esto y todos los años hacemos lo mismo”, complementó Rigo, quien ha declarado que “es un Tour diferente” para él.