Tristes imágenes: así salió Richard Carapaz del bus de su equipo tras la fuerte caída en la etapa 1 del Tour de Francia 2023

El Tour de Francia 2023 arrancó con pésimas noticias para el ciclismo latinoamericano, pues este sábado, en la primera etapa, el ecuatoriano Richard Carapaz se vio obligado a abandonar la competencia luego de sufrir una durísima caída que le comprometió una de sus piernas.

Su equipo, el EF Easy Post, comunicó que la ‘Locomotora de Carchi’ no seguirá en competencia debido a la gravedad de sus heridas. “Richard Carapaz no participará en la etapa 2 del Tour de Francia, después de que una ecografía reveló una pequeña fractura en la rótula izquierda. También necesitó tres puntos para cerrar el corte en la misma rodilla. Richard no sufrió otras lesiones en el accidente y regresará a casa para comenzar su recuperación. Cúrate campeón. Llevaremos tu espíritu de ataque al resto de este Tour”, escribió el equipo en su cuenta de Twitter.

Richard Carapaz abandona el Tour de Francia. - Foto: Twitter: EFprocycling

Ahora bien, luego de la dura noticia, en redes sociales empezaron a circular unas imágenes donde se puede ver al ecuatoriano realmente golpeado por lo ocurrido en la etapa 1. Al salir del bus del equipo, Carapaz se vio con muestras de dolor y con dificultar para caminar hacia la camioneta del equipo.

Era tan fuerte el dolor, que varios miembros de su equipo tuvieron que ayudarle a caminar para ser desplazado al vehículo.

Las imágenes conmovieron al mundo del ciclismo que lamentó su partida de la competencia en la que aspiraba a un título o el podio con el EF.

💥😰 Así abandona Richard Carapaz el centro médico tras su caída



🤕 Difícil pensar en que pueda tomar mañana la salida #TdF2023 #TourEnCOPE pic.twitter.com/SciW0V5Gys — COPEdaleando (@Copedaleando) July 1, 2023

Yates el gran ganador

Presentado como el plan B del UAE, Adam Yates se impuso a su hermano gemelo y al resto del pelotón, este sábado en Bilbao, para enfundarse el primer maillot amarillo del Tour de Francia.

La edición 2023 empezó en medio del fervor del público vasco, con la rara estampa de dos hermanos gemelos corriendo para distintos equipos rodando rueda con rueda hacia la victoria.

“Nos vimos esta mañana antes de la etapa, me preguntó lo que íbamos a hacer, pero no podía decírselo”, comentó el británico, de 30 años, muy emocionado.

“Es muy especial poder compartir esto con él”, añadió el vencedor del día, que llegó con cuatro segundos de ventaja sobre Simon, su hermano mayor por unos minutos y que corre para el Jayco-AlUla.

Adam Yates ganador de la primera etapa y líder de la general - Foto: REUTERS

Hay que remontarse a 2011 y a la victoria de Andy Schleck, por delante de Frank, para ver a dos hermanos terminar en los dos primeros lugares de una etapa del Tour.

Esta primera victoria en la Grande Boucle permite a Adam Yates afianzar su posición de colíder del UAE junto al esloveno Tadej Pogacar, tercero, que superó el esprint a un pequeño grupo de favoritos llegados doce segundos más tarde.

El británico, que ya había llevado el maillot amarillo del Tour durante cuatro días en 2020, logró ese estatus por su excelente inicio de temporada - victoria en el Tour de Romandía, segundo en el Dauphiné. Pero también por la incertidumbre en torno a la forma de Pogacar que casi no ha corrido desde su fractura de muñeca el 23 de abril.