Unión Ciclística Internacional no se queda en silencio y advierte al Visma y al Soudal tras posible fusión

Egan Bernal y el Ineos reciben un golpe mortal: no podrán fichar a la estrella que querían

El comunicado de la UCI frente a esta posible fusión

La Unión Ciclística Internacional (UCI), que es la asociación de federaciones nacionales de ciclismo, la cual se encarga de la organización, regulación y el control de este deporte a nivel profesional, dio a conocer por medio de un comunicado que, en caso de confirmarse la desaparición de un equipo, se quedará con 17 escuadras y no con 18 como es habitual para las temporadas 2024 y 2025, sin tener en cuenta los equipos que son invitados de ProTour que amplían la lista.

Según el comunicado, la UCI solicita a los equipos no irrespetar los procedimientos estipulados que son los encargados de mantener un orden dentro del mundo del ciclismo competitivo. “La UCI recuerda que cualquier operación de este tipo debe respetar los procedimientos y disposiciones establecidos en el Reglamento UCI que, en particular, permiten garantizar el cumplimiento de las disposiciones contractuales para todo el personal de los equipos en cuestión (corredores, pero también equipos dirección y otro personal como médicos, mecánicos, asistentes deportivos, conductores, etc.), lo cual es de primordial importancia para la UCI”.