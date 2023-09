El reconocimiento que le hicieron a Alberto Gamero por llegar a importante número de partidos; este ha sido su rendimiento

Alberto Gamero llegó a la institución capitalina en diciembre de 2019 con la alta presión de dirigir a un equipo que necesitaba en el menor tiempo posible volver a ser campeón y figurar entre las primeras posiciones de la tabla.

Desde entonces, el nacido en Santa Marta se ha convertido en uno de los entrenadores más queridos por la afición ‘albiazul’ que ve en el exfutbolista, que también tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de Millonarios durante los años de 1988 y 1991. En total son cuatro temporadas las que lleva el entrenador en el banquillo, en las que ha logrado sumar un título de Copa Colombia y una Liga BetPlay en la pasada temporada frente Atlético Nacional en una de las finales más históricos del fútbol profesional colombiano.

A pesar de sus títulos, Gamero en múltiples oportunidades fue centro de comentarios y críticas por parte de aficionados que no estaban conformes con sus resultados debido a que desde su llegada a finales del 2019 hasta la temporada del 2022, no logró levantar un título, no obstante, llegó a la final del primer semestre en la liga BetPlay, la cual terminó a favor del Deportes Tolima.

Alberto Gamero. | Foto: David Jaramillo

La era Gamero, una de las más respaldadas

No obstante, el estratega samario siempre ha recibido el apoyo de las directivas embajadoras y por la gran mayoría de hinchas que están conformes con los resultados del equipo, que ahora, se encuentra preparando lo que será la próxima temporada del 2024, cuando tenga la oportunidad de estar disputando la fase de grupos de la Copa Libertadores, a la cual accedió por ser uno de los campeones en Colombia.

Recientemente, Gamero llegó a un acuerdo para firmar su renovación por tres años más y ahora estará en la dirección técnica del club hasta el 2026. Esta noticia coincidió con el reconocimiento que le hizo el plantel al entrenador por haber cumplido una importante cifra de partidos bajo el mando del timonel.

“Le doy gracias a la junta directiva por creer en el proyecto, han confiado y eso es una satisfacción para mí. Estoy tranquilo y feliz aquí y ahora es una gran responsabilidad para lo que viene, hay que ir día a día y pelear por los objetivos”, afirmó Gamero.

Alberto Gamero recibió reconocimiento antes del partido frente Alianza Petrolera. | Foto: Tomado de @MillosFCoficial

En medio del partido válido por los cuartos de final de la Copa Colombia, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios, que recibía a Alianza Petrolera, aprovechó para homenajear al entrenador por haber llegado a la marca de 200 partidos en los que ha logrado un rendimiento del 57 %. En total, Gamero ha tenido 96 encuentros ganados, ha empatado 57 y perdido 47 partidos. De estos, 170 han sido disputados en Liga, 14 en Copa, mientras que 10 los ha jugado en Copa Sudamericana y los seis restantes por Copa Libertadores.

Justamente en su celebración por esta marca, Gamero le brindó a más de diez mil hinchas que asistieron al ‘coloso de la 57′ una alegría al haber obtenido la victoria en el juego válido por la ida de los cuartos de final gracias a las anotaciones de Leonardo Castro al minuto 26 y Edgar Guerra al 41.

Alberto Gamero estará con Millonarios hasta el 2026. | Foto: Tomado de @MillosFCoficial

El estratega, de 59 años, se mostró feliz por el resultado, sin embargo, no se confía y aseguró que: “Yo me quiero superar a mí mismo y en Millonarios hemos sido campeones, pero la idea es seguir peleando por más títulos. No estaré tranquilo por firmar, hay una gran responsabilidad más grande ahora”.