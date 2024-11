Y las escasas soluciones no han resultado tan efectivas. “Tuve que desplazarme hasta la tienda. Me notificaron que tenía una nota crédito para devolverme el dinero, esto lo activaron sin avisar ni consultarme. Compré otro celular, y cuando menos pensé, llegó a mi casa el dispositivo que había comprado, en mi cuenta apareció un dinero que corresponde al valor de dicho teléfono y a la fecha no me han notificado nada. No sé qué hacer”, afirmó Miguel Navarro*.

“Si bien el canal venía creciendo a ritmos importantes, este seguía teniendo una participación muy baja en las empresas. Las apuestas tímidas que se venían dando estaban basadas en procesos manuales, es decir, no contaban con procesos automatizados, no tenían herramientas para manejo de clientes y muchas siguen llevando las quejas y reclamos en Excel. Eso explica por qué muchos no estaban preparados para soportar los volúmenes actuales y en un mes no podían implementarlo”, afirmó.

Ellos también hablan

Cientos de reclamos circulan en redes sociales relacionados con las compras realizadas en internet. Algunos testimonios.

1.“El 15 de julio compré un televisor y pagué en Éxito. Me enviaron la factura y me informaron que Coordinadora entregaría el producto. Me comuniqué con la empresa transportadora y me dijeron que no encuentran el paquete, que incluso no registran un TV sino una olla. Puse una queja por incumplimiento de entrega y comencé a indagar en redes sociales, me asusté cuando vi todos los casos que había. Sentí que me robaron y que Éxito me engañó. Escribí a la SIC, me enviaron un correo con una fecha para la conciliación por chat con Éxito pero el representante de la empresa nunca llegó. En el call center una persona diferente me contesta cada día y hablan de un área encargada que estoy por creer que no existe. Aún espero respuesta para ver si al fin llega mi televisor”, María Cecilia Tamayo.

2.“El 20 de junio compré un celular. En la fecha de entrega Falabella me informó que no me encontraron en mi domicilio, lo cual era falso porque yo no salgo, dado que soy población de alto riesgo. Falabella afirmó que la transportadora tenía mi celular y que están buscando su paradero. Logro contactarme con la empresa transportadora y me dicen que el almacén nunca envió el celular, que tienen la orden pero el producto nunca llegó. El 16 de julio voy a la sede de Diverplaza esperando tener respuesta. Me dicen que hay una notacrédito para devolverme el dinero, esto lo activaron sin avisarme ni consultarme. Accedo y compro otro celular. La sorpresa: a los pocos días me llega un teléfono y un dinero a mi cuenta. No sé qué hacer”, Miguel Navarro*.

3.“Compré un computador. Cuando lo recibí lo destapé y lo conecté para usarlo. Sin embargo, al probarlo el rendimiento del dispositivo no era el que esperaba. Intenté comunicarme con Falabella para hacer un cambio o adquirir otro producto, pero fue imposible. Cuando al fin lo logré, ninguno de los asesores me brindó información precisa y cada llamada era un nuevo requerimiento que no quedaba guardado. Uno de ellos me pidió que le explicara qué hice cuando recibí el aparato y me dijo que una vez conectado ya no era válido el cambio. Eso me pareció tan injusto. Si yo compro algo online es para que llegue a mi casa y yo pueda disfrutarlo. Este asesor me hizo entender que prácticamente no podía abrirlo para que se hicieran efectivos mis derechos. Es un mes sin recibir respuesta. Me resigné a usarlo. Ojalá haya una sanción”, Alejandra Pereira*.

4."El 26 de junio compré un celular en Falabella. La entrega sería el 7 de julio en una tienda. Recibí notificación de la compra pero nunca sobre la entrega. Hicimos llamadas y puse un reclamo en la página web, sin respuesta. Abrí un caso en SICFacilita. Tras tres semanas Falabella dice que fija un chat de mediación con fecha a 2021. Tras presionar recibo un mensaje que se adelantó para el 31 de julio. Unas horas antes de la cita recibo el mensaje de que el proveedor “accedió a las pretensiones”, es decir, que aceptaban devolverme el dinero. Dieron por cerrado el caso dando una fecha posible de devolución (agosto 26). No solo hay vulneración de los derechos del consumidor, también hay un comportamiento fraudulento y casos que son graves”, César López.

*Los usuarios solicitaron cambiar su nombre.