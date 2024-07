¿Por qué Colombia es reconocido como uno de los países más emprendedores en América Latina?

La historia de esta empresa caleña no es la excepción a la regla. Algo similar les ha pasado a muchos emprendedores en Colombia que durante los últimos 20 años han dado la pelea para sacar adelante sus proyectos y están teniendo éxito.

"¿Qué necesitan las pymes para crecer? Estas son las herramientas digitales que no pueden faltar "

Contexto: "¿Qué necesitan las pymes para crecer? Estas son las herramientas digitales que no pueden faltar "

Las claves del éxito

¿Qué estamos haciendo bien?

El trabajo mancomunado entre los sectores público y privado es clave, porque se suman esfuerzos para impulsar emprendimientos desde sus primeras fases. En el informe del Índice Global se explicó igualmente que “eventos como el Go Fest (Bogotá) o el Capital Summit (Cali) facilitan la creación de redes de apoyo en los ecosistemas locales. El Gobierno ha creado un clima favorable a la inversión con varios tipos de visados de inversión disponibles, y Colombia se encuentra entre las naciones que ofrecen un visado para nómadas digitales (también conocido como visado V). Aparte de los visados disponibles para atraer talento, Colombia cuenta con múltiples iniciativas gubernamentales destinadas a aumentar la alfabetización tecnológica en las ciudades más pequeñas de todo el país”.

Botones de muestra

Soluciones en salud

El problema es que la recopilación de estos datos hoy no se hace o se hace manualmente y la mayoría de las veces el médico tratante no tiene un panorama completo de la salud de su paciente, pues en Colombia solo tiene dos o tres visitas al año con su médico especialista ¿Qué pasa en la vida del paciente entre cada control médico? No hay mucha información de su día a día más que el relato del paciente en su consulta. La solución ofrecida por Glya permite captar en tiempo real información sobre los signos vitales desde el hogar del paciente, en su cotidianidad, para lograr intervenciones médicas oportunas y empoderar al paciente en su autocuidado. El impacto: evitar complicaciones y mejorar los resultados en salud.