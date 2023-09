¿Cansado de ponerse ‘‘la 10’’ en el trabajo?, conozca de qué se trata la renuncia silenciosa

En las redes sociales se volvió tendencia ‘la renuncia silenciosa’, con la cual miles de personas de diferentes países buscan expresar lo inconformes que muchas veces están con las empresas para las que trabajan al no sentirse valorados por la misma.

¿Qué es la renuncia silenciosa?

La renuncia silenciosa ha sido todo un hit en las redes sociales, cada vez son más las personas que se identifican con esta tendencia y agregan que sus empresas no ‘reconocen’ cuando un empleado da de más en su ámbito laboral.

¿Por qué las personas optan por la renuncia silenciosa?

Algunos usuarios de la plataforma TikTok, que es donde más ha tenido acogida esta tendencia de #Quietquitting o más conocida como renuncia silenciosa, señalan que ‘‘ si me pasó, por explotación laboral, mala paga y por ser ‘‘de confianza’’ abusaban de la disponibilidad ’’.

Otro de los usuarios agregó “trabajo mis ocho horas, no más, ya no doy mi 100 % porque cuando lo di me eliminaron”.