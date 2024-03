Airbnb en América Latina, una expansión con luces y sombras

El auge, en los últimos años de las plataformas de alquiler de vivienda temporal como Airbnb ha fomentado un cambio en la forma de viajar, pero también en el tipo de hospedaje, de turistas y de zonas que visitar. Por otro lado, ha transformado centros urbanos enteros, acercando fenómenos de gentrificación, apuntan expertos consultados por DW. Así como ha sucedido en Europa o Estados Unidos, América Latina no es una excepción.

(Photo Illustration by Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett