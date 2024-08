Así funcionaría el pacto por el crédito que acordaron Gobierno y banqueos

Los opositores a las inversiones forzosas argumentaban que estas podrían llevar a un encarecimiento del crédito a aquellos sectores que no serían beneficiados con la medida, lo que iría en contravía de lo que precisamente se busca hoy: reactivar la economía.

Asobancaria explica los alcances del pacto por el crédito, tras acuerdo entre bancos y Gobierno para no tramitar inversión forzosa

La meta de banqueros y Gobierno es que con estos créditos no solo se impulsen los cinco sectores beneficiados, sino toda la economía en su conjunto. | Foto: Getty Images

Con los otros sectores que se busca beneficiar, la estrategia aún no está definida, pues justamente faltan las reuniones sectoriales. La idea es utilizar los instrumentos de Bancoldex (que forma parte del Grupo Bicentenario), el cual, en una de sus líneas de redescuento para Mipymes, puede bajar la tasa de interés en 600 o 650 puntos básicos.

A eso se sumaría el Fondo Nacional de Garantías, que sirve de fiador de los deudores que no cuentan con suficiente respaldo. No obstante, lo que dejaron claro es que no se van a saltar las evaluaciones de riesgo de los aspirantes a crédito y que estos se entregarán “en condiciones de mercado”.