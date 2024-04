Aumento en el diésel: Gobierno estudia una estrategia diferencial para el incremento en los precios

De otro lado, en torno al debate por los recursos para el Túnel del Toyo, en Antioquia, señaló: “Lo que está previsto es que hay unas vigencias futuras que están comprometidas, están en revisión de qué tanto se requieren en el corto plazo. El Ministerio de Transporte ya identificó cuál es la necesidad en el corto plazo y esos recursos se van a asignar. Recursos adicionales que no estén contemplados no hay”, dijo Bonilla.

Frente al proceso de la reforma pensional, Bonilla dijo que hay tres puntos de discusión sobre los cuales se pueden llegar a acuerdos. “Uno, es el umbral, el Gobierno tiene un umbral de 3 salarios mínimos, con ese umbral el fondo que se crea llegaría a tener recursos hasta el 2070. Hay una ponencia con el umbral de 1,5 y solo llegaría hasta 2050, habría una brecha muy grande y el fondo no tendría recursos en el tiempo, y no sería viable un umbral de 1,5. Y si la reforma fuera con un umbral de 1, no habría fondo porque no habría recursos para financiarlo. El otro tema es quién administraría el fondo; es una discusión de si lo hace el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda o un tercero, nosotros proponemos al Fondo Nacional del Ahorro. Y finalmente el tercer punto es el periodo de transición”.