Cotizar más, por más tiempo y de manera regular, la ecuación que necesita un buen sistema pensional, según directivo de Asofondos

Recomponer el sistema pensional, para que Colombia pueda corregir los graves problemas que hay en la actualidad, en los que la realidad no puede ser peor: baja cobertura, subsidios inequitativos, desamparo de más de 3 millones de adultos mayores que no tuvieron para aportar y, para rematar, sin recursos que financien todas las necesidades para este tema tan sensible.