Carboneros le responden a Petro sobre reemplazo de termoeléctricas. “Tenemos que ser realistas y no meter a Colombia en un apagón”

“Nosotros ya deberíamos estar reemplazando todas las termoeléctricas que hay en Colombia. No, cómo producimos más energía limpia al lado de las termoeléctricas, eso no es transición energética. La transición energética es reemplazar toda energía fósil por energía limpia. Pero es el camino que tiene que tomar Colombia de manera inmediata”, dijo el presidente Petro.

Al mencionar el objetivo de transformar a Colombia en una nación impulsada por energías sostenibles, señaló: “El permiso, que se llamaba licencia ambiental, es un tema que tengo que criticar, porque lo he defendido para que en Colombia se cuide el equilibrio con la naturaleza. Pero no puedo entender cómo se le da permiso a la termoeléctrica sobre la base de carbón y no se le da permiso a los proyectos de energía eólica, que es energía limpia”, indicó.