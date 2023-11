“Requerimos orden y mano dura”: alcalde Jaime Pumarejo se cansó de la inseguridad en Barranquilla, tras caravana motorizada

La inseguridad en las principales ciudad del país es un tema que parece no tener fin. Precisamente, uno de los territorios en donde se registran más actos criminales es en Barranquilla.

Ante esto, el alcalde de la capital del departamento del Atlántico, Jaime Pumarejo, no tuvo paciencia por recientes hechos presentados por una caravana de motos que descontroló la ciudad, de modo que le llamó la atención a la Fuerza Pública y escribió unas serias palabras para que haya “mano dura”, si es de ser necesario.

En la noche del sábado, 4 de noviembre, un grupo de motorizados alteró el orden público, mientras varios delinquían, y las autoridades no habrían prestado la atención oportuna; inclusive, así lo dio a conocer el alcalde electo para la administración del próximo año, Alejandro Char.

“Inaudito que un grupo de motorizados, la noche del sábado, hayan alterado el orden público en la ciudad y las autoridades no se hayan dado por enteradas. Estas son situaciones que no pueden pasar. Como ciudadano, le hago un llamado a las autoridades para estar muy pendientes y vigilantes de la tranquilidad de todos los barranquilleros. Esto no puede volver a pasar”, trinó Char.