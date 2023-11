¿Colombia tendrá más días festivos en 2024? Prepárese esta es la semana laboral más corta del próximo año bisiesto

Es por eso que el listado de días festivos cambia de acuerdo al año si es bisiesto o no y, en esta ocasión, el 2024 será bisiesto, por lo el país no tendrá dos días de descanso. De acuerdo con la Ley Emiliani en Colombia los festivos no caen entre semana, muy pocos, y las festividades se desplazan para el lunes.