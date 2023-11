¿Cómo volver a prender la locomotora de la infraestructura? Esto dicen el Gobierno y los empresarios

“El asunto parece espinoso y asusta desde afuera, pero la realidad es que los proyectos de infraestructura son tan largos que es inevitable tener al menos un tribunal en la vida del contrato”, argumenta Daniela Corchuelo, abogada asociada de Posse Herrera Ruiz. Igualmente, el hecho de que un proyecto esté en líos jurídicos no implica que se paralice la obra.

En las concesiones el inversionista pone la plata para construir y mantener una obra a cambio del cobro de peajes durante cierto tiempo. Pero en este año, a los enredos habituales para avanzar en las obras se sumó la decisión del Gobierno de congelar el precio de los peajes . Como consecuencia, las constructoras han dejado de recibir 850.000 millones de pesos en lo que va del año , según el Ministerio de Transporte. Aún no se ha despejado el camino para poner al día ese cobro que se ajusta cada enero, y ahora se juntarán el alza de 2023 y el de 2024.

En el fondo, los grandes paganinis son los usuarios de las vías. La suspensión en dicho cobro se introdujo para reducir las presiones inflacionarias en el país, pero ahora el impacto podría ser más duro con dos aumentos que tendrán que ser muy seguidos (probablemente uno en el primer semestre y otro en el segundo). No obstante, Fedesarrollo ha dicho que si se hubiera aplicado el alza en el momento habitual, el impacto en el costo de vida solo hubiera sido de 0,01 por ciento.

Petro pasó vergüenza en el XX Congreso de Infraestructura; cuando lo anunciaron, los empresarios no aplaudieron. Una clara protesta

Entre tanto, el transporte de carga, representado por Fedetranscarga, insiste en que los peajes representan 15 por ciento de sus costos operativos, por lo que dos incrementos no serían convenientes en un escenario de carestía.

Talanqueras por todo lado

Desde sus inicios, en 2021, han tenido problemas con el cobro, en especial, en una estación ubicada en el municipio de Turbaco (Bolívar). “Hemos tenido protestas sociales, luego de las cuales la ANI ordenó levantar las talanqueras. Desde entonces no habíamos tenido recaudo. En consecuencia, las finanzas del proyecto no nos permiten acreditar un cierre financiero con la banca, porque no hay estabilidad en ese ingreso”.