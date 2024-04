Compensación a taxistas por incremento en gasolina: MinTransporte y DPS darán a conocer avances para ese subsidio

El ministro recordó que ha existido una mesa permanente en la que no solo se trata el tema de la compensación, sino también el relacionado con los reclamos permanentes que hacen, los cuales, se relacionan con la competencia de las plataformas de autos privados, que, desde la perspectiva de los gremios de taxis amarillos, son ilegales, mientras que voceros de ellas sostienen que pagan debidamente impuestos en el país .

El Ministerio abrió la convocatoria para los que requerían ese apoyo. No obstante, el número de respuestas no fue tan alto. En el Runt, plataforma de información del sector del transporte, hay 230.000 taxis. Esto es distinto al número de conductores, que son aproximadamente 400.000, y que varía mucho. Actualmente, un taxi tiene dos o tres turnos de trabajo con conductores diferentes. Entonces, nosotros tenemos es el registro de los taxis, el de los conductores es un cálculo, pero la cifra es dinámica, pues una persona hoy trabaja en un vehículo y mañana puede que ya no.