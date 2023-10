¿Cuáles son los vehículos que no deben pagar peajes en Colombia?

Vehículos exceptos del pago de peaje

En caso de no estar en la obligación de cancelar peaje, deben cumplir con la Tarjeta de Identificación Electrónica , la cual es expedida por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías) o una administración departamental, distrital o municipal.

El costo de esta tarjeta es de $ 10.000 y si no se paga se recibe una multa de $150.000.

Los camiones transportadores de alimentos no perecederos están exentos del pago del peaje. | Foto: Semana

¿Subirán los peajes?

Tras las diferentes discusiones sobre si debe o no subir el precio de los peajes, el ex ministro de Hacienda, Antonio Ocampo se refirió al tema y le sugirió al presidente Gustavo Petro que revise el tema, ya que la congelación de los precios de los peajes está hasta este año 2023, que de no incrementar los precios, se generaría un gasto fiscal muy grande.