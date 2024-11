“Cuando llegue el pico de la pandemia, la economía va a estar destruida": Anif

Santamaría agregó que los más afectados son los informales y las personas de menores ingresos. “Es una situación que agrava la pobreza, la desigualdad. Esto me dejó atónito, pero tiene que servir para abrirles los ojos a las autoridades sobre que el tema de (la reapertura de) la economía debe darse. Esto no es un chiste”.

Santamaría se refirió al caso particular de Bogotá y considera que no se aprovechó la cuarentena para fortalecer el sistema de salud. “Llevamos 2 meses encerrados y no se hizo mucho. El gobierno distrital dijo que íbamos a llegar a 4.000 camas UCI. Después que no porque era demasiado y que el mismo modelo epidemiológico decía que ser requerían 2.000 y hoy tenemos 1.200 y la mayoría son del sector privado. El caso es que perdimos 5,5 millones de empleos, no se adecuaron las UCI en Bogotá y seguimos encerrados”.

Finalmente, hizo una comparación con la crisis que se presentó en 1999 y explicó que, aunque en esa ocasión el desempleo alcanzó el 22 %, era focalizado y estaba claro qué políticas debían adoptarse para atacar la crisis. Hoy el problema es generalizado.

“Todos los días se quiebra una nueva empresa, alguien ya no puede pagar el salario y, además, se alimenta a sí mismo. El colegio que no tiene estudiantes no compra más comida, no contrata más transporte y el de la comida ya no compra sus insumos ni contrata las personas que le cocinan. Esta es una cadena que se está agravando minuto a minuto”.