El grave riesgo de renegociar el crédito de corto plazo de Colombia con el FMI. Esto advierten los exministros

El exministro de Hacienda del Gobierno Petro, José Antonio Ocampo, aseguró que el país ha tenido la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional desde 2009, y que esta es “un privilegio para Colombia” . A través de su cuenta en la red social X , aseguró que esa línea de crédito no tiene condicionalidad y que solo se les otorga a países con muy buenas prácticas macroeconómicas. “El FMI no renegociará el cronograma de pagos de un programa ya acordado sin exigir nada a cambio . Además, sería un craso error cambiarla por una línea de largo plazo del Fondo, que tendría condicionalidad (como la de Argentina), sería más costosa y daría la señal de que el historial de fortaleza macroeconómica del país se está perdiendo “, enfatizó Ocampo.

Insistió en que no se sabe cómo va a recibir esto el FMI, que hace poco produjo el informe del artículo cuarto favorable a Colombia. “Pero si el Gobierno insiste en esto, en un proceso complejo de emisiones del Fondo Monetario, seguramente van a poner unos condicionamientos. Un llamado como el que hizo el presidente es el llamado que hace un país en una situación desesperada, como la Argentina, pero no es el caso de Colombia ”, manifestó Restrepo.

Finalmente, dijo que, si llegara a haber un impase con el Fondo Monetario, se vería afectada la calificación. “El FMI no va a tragar fácil esto porque nosotros no estamos al borde de la cesación de pagos. Va a decir: ‘Entonces, ¿por qué no modera un poco el gasto?, ¿por qué no mejora los ingresos fiscales?’ Por otro lado, esto de entrar en el lenguaje de las reestructuraciones de la deuda, lenguaje que se utilizaba en los años 80, no me suena bien”, puntualizó Restrepo.