El mundo al revés: deuda en los límites de la sostenibilidad, mientras el ingreso tributario se rezaga y el gasto aumenta

La caja escasea

Adicionalmente, se restan otros ingresos, como los 6,7 billones que no se tendrán por la decisión judicial de la Corte Constitucional que tumbó una medida incluida en la reforma tributaria relacionada con las regalías que paga la industria de los hidrocarburos.

Y se asumen más gastos

‘El crecimiento fue al debe’

De esa manera, la economía creció a tasas notablemente altas, 10 por ciento en 2021 y 7 por ciento en 2022, lo que, a juicio del jefe de las finanzas públicas, “se logró al debe”, con una expansión de la demanda, que también ayudó a disparar la inflación por encima del 13 por ciento, la más alta registrada en 24 años.Además, había otras deudas que el titular de la cartera de Hacienda llama “históricas” y que, por demás, no están contabilizadas como endeudamiento. Se asumen con plata del presupuesto general, que debería destinarse a incrementar la inversión, la que genera bienestar al ciudadano.

El efecto no fue solo en la menor disponibilidad de recursos. Reducir el déficit del FEPC ha llevado a que la inflación no baje rápido, pues durante más de un año se aplicaron incrementos graduales en el costo de la gasolina. “Si no hubiéramos subido la gasolina, la inflación estaría alrededor del 5 por ciento y tendríamos menores tasas de interés”, dijo Bonilla.