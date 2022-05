El sabio consejo de Warren Buffett a los inversionistas para enfrentar la alta inflación

“Lo mejor que puedes hacer es ser excepcionalmente bueno en algo”. Así de claro es el consejo que Warren Buffett les da a los inversionistas en Estados Unidos, en medio de la elevada inflación que está golpeando los bolsillos de los ciudadanos y la economía en ese país.

El CEO de Berkshire Hathaway, de 91 años, conversó el pasado sábado con los accionistas de la firma durante la asamblea anual y aprovechó para darles recomendaciones en esta etapa turbulenta.

Buffett, de hecho, utilizó el ejemplo de los médicos y abogados. “(La gente) te dará algo de lo que produce a cambio de lo que entregas”, sostuvo. El legendario inversionista señaló que una gran habilidad no se verá afectada por el precio del dólar.

“Cualquier habilidad que tengas no te la pueden quitar. En realidad, no pueden inflarse lejos de ti (...) La mejor inversión, con diferencia, es cualquier cosa que desarrolles tú mismo, y no está gravada en absoluto”, sostuvo Buffett.

Este consejo se asemeja al que Buffett dio en 2009, en medio de la crisis económica, cuando señaló: “Lo mejor que puedes hacer es invertir en ti mismo”.